В Серебряных Прудах открылись 22 избирательных участка

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Участковые избирательные комиссии 18 сентября начали работу в Серебряных Прудах. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00 в течение трех дней, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все 22 участковые избирательные комиссии начали работу в Серебряных Прудах 18 сентября в 8:00. Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

На участках оборудованы кабины и места для заполнения бюллетеней, размещены информационные стенды. Члены комиссий помогают избирателям сориентироваться, уточнить сведения и объясняют порядок голосования.

Для маломобильных граждан предусмотрены необходимые условия. На участках также обеспечены освещение, температурный режим и безопасность. Информацию о своем избирательном участке можно узнать на официальном сайте ЦИК РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.