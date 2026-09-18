Молодые жители Солнечногорска выбрали дистанционное голосование

Молодые жители Солнечногорска в дни выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы проголосовали дистанционно через смартфоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы можно проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно. Этот формат все чаще выбирают молодые жители округа.

Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо было до 14 сентября включительно подать заявку на сайте vybory.gov.ru. В дни выборов участники авторизуются через «Госуслуги», подтверждают личность кодом из СМС и голосуют.

Анастасия Васильева и Анастасия Пичугина проголосовали через смартфон во время прогулки. Девушки участвуют в волонтерских и молодежных движениях и помогают городу.

«Мне понравилось, это очень удобный способ. Можно голосовать на прогулке, дома — в любом удобном месте. Голосовать важно: это наш выбор, наше будущее», — сказала Анастасия Васильева.

«Я голосую впервые. Это очень удобный способ. Мне показали, как все правильно сделать, и мы прямо на прогулке проголосовали», — поделилась Анастасия Пичугина.

Избиратели, которые не могут прийти на участок из-за болезни или другой уважительной причины, могут проголосовать на дому. Для этого нужно уведомить избирательную комиссию, в том числе через «Госуслуги», до 14:00 20 сентября.

Подписаться на https://max.ru/id5044013302_gos и канал главы округа Константина Михалькова можно по ссылке https://max.ru/mikhalkov_official.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.