Магия осеннего равноденствия 2026: как переломный день года изменит нашу жизнь и как не спугнуть удачу

Астрономы называют этот день точкой баланса, а астрологи — мощнейшим энергетическим порталом года. 23 сентября 2026 года в 03:04 (по московскому времени) наступает День осеннего равноденствия. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, а день на планете становится полностью равен ночи.

С этого мгновения в Северном полушарии начинается настоящая астрономическая осень. Энергетика суток уникальна: это рубеж между периодом активности, расширения и сбором «урожая» (как физического, так и ментального) и уходом природы в зимний покой. Но в 2026 году равноденствие сопровождает крайне необычный астрологический узор, который требует от каждого из нас особого внимания к своим действиям. В материале РИАМО — о том, как лучше провести этот день, чтобы период до весеннего равноденствия вас сопровождала удача.

Что говорят астрологи об осеннем равноденствии 23 сентября 2026 года

Фото - © Отдыхаем в Подмосковье: наблюдаем за звездным небом/Медиасток.рф

Энергия этого равноденствия закручена вокруг контрастов и тонких настроек:

Луна в Водолее в оппозиции к Юпитеру во Льве, но в трине к Меркурию и секстиле к Сатурну

С одной стороны, оппозиция Луны и Юпитера провоцирует эмоциональные перегибы, драму, желание потратить лишнее или показать свое «Эго». С другой стороны, гармоничные аспекты к Меркурию и Сатурну дают трезвый рассудок, мудрость, системность и отличное понимание ситуации. Побеждают логика и расчет!

Венера в Скорпионе в квадрате к Плутону

Аспект роковых страстей, ревности и финансовых рисков. Отношения и кошелек находятся в зоне повышенной турбулентности.

Солнце в последнем (30-м) градусе Девы в соединении с Селеной (Белой Луной)

Финальный градус Девы — это подведение итогов, очищение и наведение порядка, а соединение с Селеной дает светлую защиту, подсвечивая только честные намерения и добрые поступки. Именно в день осеннего равноденствия можно провести ревизию своих дел, мыслей и даже чувств и понять, с чем вам по пути дальше, а что уже исчерпало себя. Важный момент: будьте критичны к любым деталям! Сейчас бал правят именно нюансы.

Что можно делать в день осеннего равноденствия 23 сентября

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Чтобы зафиксировать удачу и привлечь благополучие на весь следующий год, используйте поддерживающие аспекты дня:

Проводить расхламление и генеральную уборку. Солнце в Деве под содействием Белой Луны требует чистоты. Выбросьте старые вещи, вымойте окна и освободите физическое пространство — вместе с пылью уйдет застоявшаяся негативная энергия.

Строить долгосрочные планы и структурировать идеи. Секстиль Луны к Сатурну и трин к Меркурию — идеальное время для создания четких чек-листов, финансовых стратегий и подписания взвешенных договоренностей.

Практиковать благодарность и подводить итоги. Запишите на бумаге все, чего вы достигли с начала года. Поблагодарите себя и Вселенную — гармоничная Селена усилит любой позитивный посыл.

Заниматься творчеством и проявлять оригинальность. Луна в Водолее любит нестандартный подход. Если подойти к привычным задачам под креативным углом, результат превзойдет ожидания.

Что нельзя делать 23 сентября в день осеннего равноденствия

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Чтобы напряженные аспекты не разрушили ваши планы, избегайте следующих шагов:

Влезать в долги, кредиты и совершать импульсивные покупки. Квадрат Венеры с Плутоном и оппозиция Юпитера к Луне — наихудший фон для финансовых авантюр. Деньги, потраченные на эмоциях, подкосят ваш бюджет. Можно ошибочно подумать, что долги вы без проблем вернете — но как бы не так!

Устраивать сцены ревности и выяснять отношения. Венера в Скорпионе под действием Плутона делает людей крайне ранимыми и подозрительными. Простой разговор может перерасти в затяжной конфликт или разрыв.

Поддаваться гордыне и хвастаться. Юпитер во Льве провоцирует на показуху. Не стоит гордиться достижениями напоказ — это быстро отпугнет удачу.

Совершать нечестные поступки. Соединение Солнца с Белой Луной в Деве строго наказывает за фальшь, хитрость и обман. Любой неблаговидный шаг моментально вернется бумерангом. Кстати, в этот день благоприятно посещать любых врачей и лечить домашних питомцев. Правда, хорошим тоном (конкретно в этот день) будет как-то дополнительно поблагодарить медика — хотя бы шоколадкой. Белая Луна будет помогать вам в дальнейшем по теме медицины.

Гороскоп на 23 сентября 2026 года для всех знаков зодиака

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Овен: День потребует от вас выдержки в общении с друзьями и коллегами. Не поддавайтесь желанию доказать свою правоту любой ценой. Сосредоточьтесь на порядке в рабочих делах — Сатурн поможет заложить прочный фундамент будущего успеха.

Телец: Ваша управляющая планета Венера находится в напряжении, поэтому избегайте крупных трат и споров с близкими. Займитесь планированием карьеры и укреплением личных границ. Холодный расчет поможет избежать ловушек.

Близнецы: Благодаря сильному аспекту Меркурия ваш ум работает максимально четко. Это прекрасный день для учебы, работы с документами и поиска новых смыслов. Единственное табу — не втягивайтесь в чужие эмоциональные драмы.

Рак: День подсвечивает тему финансов и ресурсов. Отложите крупные покупки и не давайте в долг, даже если вас очень просят. Лучшее применение энергии равноденствия — наведение уюта в доме и медитация.

Лев: Оппозиция Юпитера в вашем знаке к Луне может подтолкнуть к лишнему драматизму. Держите эго под контролем и не принимайте эмоциональных решений в партнерстве. Трезвый взгляд на вещи сохранит авторитет.

Дева: Солнце в вашем знаке в соединении с Селеной делает вас главным любимчиком этого дня. Это идеальный момент для очищения организма, наведения порядка в делах и прощания со старыми обидами. Вы вступаете в новый светлый этап.

Весы: Точка равноденствия знаменует начало вашего астрологического сезона. Энергии дня советуют провести время в спокойной обстановке и избегать шумных компаний. Прислушайтесь к интуиции — она подскажет правильный путь на год вперед.

Скорпион: Напряжение Венеры и Плутона в вашем знаке может провоцировать сильные страсти. Не поддавайтесь желанию контролировать окружающих. Направьте бурлящую энергию в спорт, уборку или разработку долгосрочного бизнес-плана.

Стрелец: Вам захочется всего и сразу, но Юпитер предупреждает об опасности переоценки собственных сил. Не берите на себя лишних обязательств на работе. День лучше посвятить систематизации имеющихся знаний и планов.

Козерог: Ваш покровитель Сатурн формирует гармоничный аспект, даруя вам поддержку и стабильность. Вы сможете легко решить сложные организационные вопросы. Главное — избегайте финансовых авантюр и споров о будущих доходах.

Водолей: Луна в вашем знаке делает вас эпицентром событий. Вы будете чувствовать сильный прилив вдохновения, но оппозиция к Юпитеру может склонять к импульсивности (и гордыне!). Направляйте энергию в творчество и общение с действительно проверенными людьми.

Рыбы: День требует тишины, полноценного отдыха и заботы о ментальном здоровье. Не вовлекайтесь в закулисные игры на работе и не поддавайтесь тревожным мыслям. Подведите итоги сезона в спокойной домашней обстановке.