В Кемерове за неделю госпитализировали 27 человек с отравлениями

Отделение острых отравлений Кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи за неделю приняло 27 пациентов, включая четверых детей и подростков, сообщает Сiбдепо .

С 14 по 20 сентября 2026 года отделение острых отравлений Кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского приняло 27 пациентов. Об этом рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Среди госпитализированных были четверо детей и подростков. Большинство пациентов выписали после выздоровления, остальные продолжают лечиться в стационаре.

Самой частой причиной госпитализации стали отравления этанолом. На втором месте оказались интоксикации медикаментами, на третьем — наркотиками. В статистику не вошли случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов.

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