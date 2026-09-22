На маршрут Раменское — Бакшеево вышел новый автобус Volgabus

Новый автобус большого класса Volgabus начал курсировать на маршруте № 376к «Бакшеево — Рошаль — МЦД Раменское», которым пользуются жители Раменского округа и Шатуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобус большого класса Volgabus вышел на маршрут Мострансавто № 376к «Бакшеево — Рошаль — МЦД Раменское». Маршрут востребован у жителей Раменского муниципального округа и муниципального округа Шатура.

Автобус вмещает более 120 пассажиров, в салоне предусмотрено 56 сидячих мест. Он оборудован климат-контролем, дополнительными обогревателями, USB-портами для зарядки устройств и электронными информационными табло.

Низкий пол, система «книлинг», механическая аппарель и специальное место позволяют пользоваться транспортом пассажирам в креслах-колясках. Для безопасности установлены камеры внутри и снаружи салона, система мониторинга состояния узлов и агрегатов, а также электронные системы помощи водителю.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.