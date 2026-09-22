Сати Казанова рассказала о вегетарианском рационе двухлетней дочери

Певица Сати Казанова рассказала, что ее двухлетняя дочь Анагха не ест мясо, как и вся семья. Врачи назвали вегетарианство неподходящим питанием для маленьких детей, сообщает «Вечерняя Москва» .

Казанова рассказала, что следит за показателями здоровья дочери. Ребенок получает белок из чечевицы, фасоли, зерновых, тофу и сыра, а также ест овощи, фрукты и ягоды.

«ВОЗ предупреждает, что отсутствие мяса в рационе питания ведет к тому, что мозг перестает получать незаменимые аминокислоты, которые отвечают за полноценное питание мозга. В два года органы ребенка продолжают активно развиваться, если в этом возрасте исключить отдельные продукты из рациона питания, есть риск нарушить этот процесс», — сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Кондрахин предупредил о риске дефицитов при исключении мяса. Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова также сочла такой рацион неподходящим для малышей: без мяса сложнее обеспечить баланс питательных веществ, а замена белка может повысить риск дефицитов и аллергических реакций. Она посоветовала сделать питание ребенка разнообразным, а вегетарианство оставить его личным выбором в более осознанном возрасте.

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