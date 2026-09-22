В Подмосковье 22 сентября расскажут о хроническом миелоидном лейкозе

Всемирный день пациентов с хроническим миелоидным лейкозом отмечают 22 сентября, чтобы повысить информированность о заболевании, ранней диагностике и лечении. В Подмосковье ближайший День здоровья в центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет 26 сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Хронический миелоидный лейкоз — опухолевое заболевание костного мозга, при котором образуется избыток измененных клеток миелоидного ряда. Дата Всемирного дня пациентов с ХМЛ связана с генетическим изменением: 22-я хромосома и девятый месяц года символизируют перестройку между 9-й и 22-й хромосомами, при которой формируется так называемая филадельфийская хромосома.

В результате возникает ген BCR:ABL1, запускающий неконтролируемое размножение клеток. Это изменение не наследуется и не передается от родителей детям. ХМЛ выявляют примерно у одного-двух человек на 100 тыс. взрослых в год, чаще — у людей старшего возраста, однако заболевание может возникнуть в любом возрасте.

«На ранней, хронической, стадии ХМЛ нередко протекает без выраженных симптомов и обнаруживается случайно — при обычном общем анализе крови. Именно поэтому так важны регулярные профилактические осмотры и диспансеризация», — прокомментировал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Сергей Пикулин.

Диагноз врач устанавливает по результатам общего анализа крови и исследования костного мозга. Точная причина болезни не определена, однако доказанным фактором риска считают воздействие высоких доз ионизирующего излучения. Специфической профилактики ХМЛ не существует, но онкоскрининги помогают выявить заболевание раньше.

Основу лечения составляют таргетные препараты — ингибиторы тирозинкиназы. Правильно подобранная терапия позволяет большинству пациентов в хронической фазе добиться длительной ремиссии. Ближайший День здоровья в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдет 26 сентября с 9:00 до 14:00.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.