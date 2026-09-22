Анестезиолог объяснил странное поведение после наркоза

Анестезиолог-реаниматолог Фируз Ашуров сообщил, что после седации пациенты могут говорить странные фразы или переходить на другой язык, но такое состояние обычно быстро проходит, передает Life.ru .

После колоноскопии обычно применяют седацию пропофолом. Она может вызвать кратковременную дезориентацию и необычное поведение, однако история об учителе из Владимира, который несколько часов говорил только по-английски, вызывает сомнения, отметил Ашуров.

«Кратковременное нарушение сознания и дезориентация могут быть, но максимум на 10–15 минут. Даже в исследованиях этого препарата нет данных о том, чтобы человек ходил дезориентированным несколько часов», — объяснил Ашуров.

Врач рассказал, что после анестезии пациенты иногда ругаются, смеются, флиртуют, просят вызвать такси из палаты или удивляются появлению врача «дома». Некоторые начинают говорить на иностранном языке, особенно если хорошо владеют им. Длительные нарушения могут указывать на осложнения и требуют осмотра невролога.

«Я бы не говорил, что „под наркозом человек говорит правду“. В этот момент временно нарушаются внимание и контроль поведения, поэтому человек может говорить совершенно несвойственные ему вещи», — заключил анестезиолог.

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