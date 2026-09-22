Почти половина москвичей регулярно проходит чекапы здоровья

Треть жителей столицы также считает важными консультации специалистов по питанию. По данным консалтинговой компании Kept, коммерческий сегмент медицины в Москве растет примерно на 16% в год; этот темп может сохраниться в ближайшие пять лет.

«Почти 50% москвичей делают регулярные чекапы и лабораторную диагностику здоровья. Еще треть отметила важность спортивного биохакинга и возможность получать консультации по питанию от специалистов. Высокий спрос на услуги частной медицины в столице подтверждают данные консалтинговой компании Kept. По оценке экспертов, коммерческий сегмент растет примерно на 16% в год, и аналогичные темпы могут сохраниться в течение ближайших пяти лет. Основным драйвером рынка становится расширение сетей лабораторных офисов, а также развитие направлений генетической медицины», — поделился Винер.

Он отметил, что интерес к биохакингу и превентивной медицине влияет на инфраструктуру жилых комплексов. Медцентр в шаговой доступности назвали востребованным объектом две трети опрошенных, еще 20% готовы рассмотреть жилье в 15 минутах ходьбы от многопрофильной клиники.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что программа «Московский чекап» выявила распространенные риски: сердечные патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет. Чекап начали почти 1,5 млн москвичей, около 700 тыс. завершили первый этап.

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