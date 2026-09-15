Диетолог Бобровский назвал продукты для поддержки иммунитета осенью

Осенью Бобровский рекомендовал пить теплый чай с облепихой или имбирем. Эти добавки содержат витамины, а сам напиток согревает.

«Для того, чтобы организм вырабатывал больше внутреннего тепла, а сытость сохранялась дольше, стоит добавить в рацион чуть больше белковых продуктов, чем летом. В первую очередь это рыба, морепродукты, курица. В красном мясе тоже есть белок, но его не рекомендуется употреблять часто», — предупредил Бобровский.

Диетолог выделил скумбрию, сайру и селедку. По его словам, они содержат белок, витамины, микроэлементы и триптофан, важный для выработки серотонина и мелатонина.

Бобровский также посоветовал равномерно включать в меню фрукты, овощи и цитрусы разных цветов, а также каши из овсянки, гречки и киноа. Источником клетчатки, витаминов и микроэлементов могут стать горячие супы — щи, борщ или грибной.

Диетолог отметил, что супы быстрого приготовления не стоит считать полезной альтернативой обычным блюдам.

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