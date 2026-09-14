Флюорограф Луховицкой больницы посетит села округа с 15 сентября

Мобильный флюорографический комплекс Луховицкой больницы с 15 по 18 сентября проведет обследования в пяти селах и деревнях округа, а также на Луховицком авиационном заводе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медработники Луховицкой больницы регулярно направляют мобильный медико-диагностический комплекс в отдаленные населенные пункты округа. Флюорографическое обследование помогает на ранней стадии выявить туберкулез, онкологические и сердечные заболевания.

15 сентября комплекс будет работать в селе Ловцы с 8:30 до 12:00 и в селе Любичи с 12:30 до 15:30. 16 сентября обследования пройдут в селе Дединово с 8:30 до 12:00 и в деревне Лисьи Норы с 12:30 до 15:30. 17 сентября комплекс посетит село Григорьевское и будет работать с 8:30 до 15:30. 18 сентября с 8:30 до 15:30 его разместят на территории Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина.

«Самое ценное при флюорографическом исследовании то, что можно выявить болезнь на самой ранней стадии. Для жителей отдаленных населенных пунктов и работников предприятий удобно пройти обследование в мобильном комплексе рядом с домом или работой, а результаты получить по интернету», — подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики Луховицкой больницы Екатерина Костюченко.

Дополнительную информацию можно получить у администраторов центральной поликлиники, у участкового терапевта или по телефону: 8 (916) 544-11-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.