Эндокринолог объяснила, почему осенью происходят обострения болезней ЖКТ

Она связала частые осенние жалобы на боли в животе, изжогу и вздутие с сезонной перестройкой организма и накопленным стрессом. Повышенный уровень кортизола может ухудшать кровоснабжение слизистой желудка, ослаблять ее защиту и подавлять работу блуждающего нерва.

«Осенью жалобы на боли в животе, изжогу и вздутие становятся самыми частыми беспокойствами в самочувствии. Сезонная перестройка организма накладывается на накопленный за год стресс, напрямую бьет по ЖКТ. В условиях хронического дефицита кровоснабжения слизистая оболочка желудка теряет свои защитные свойства, истончается слой муцина и снижается синтез простагландинов. Одновременно с этим блуждающий нерв, отвечающий за нормальное пищеварение, подавляется. Если у пациента уже есть Helicobacter pylori, бактерия начинает агрессивнее разрушать слизистую на фоне ишемии, что приводит к обострению гастритов, эрозиям или язвенной болезни», — пояснила Самойлова.

Врач добавила, что стресс замедляет работу тонкой кишки, вызывая избыточный рост бактерии, брожение, тяжесть после еды и запоры. Холод может спазмировать желудок и нарушать его моторику, а тяга к быстрым углеводам и жирной горячей пище перегружает желчный пузырь и поджелудочную железу.

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