Сад «Юность» с фестиваля в «Царицыно» переехал в школу Капотни

Команда добровольцев Московского НПЗ высадила свыше 650 растений возле обновленного корпуса «Боровицкий» школы в Капотне. Из цветов и кустарников создали ландшафтную композицию под названием сад «Юность». Ранее этот проект был частью масштабной экспозиции IX Фестиваля исторических садов, проходившего в музее-заповеднике «Царицыно». Реализация стала возможной благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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С 21 по 30 августа тысячи жителей Москвы смогли познакомиться с садовыми проектами фестиваля, посвященными городской жизни, судьбам москвичей и природе. В этом году Фестиваль исторических садов впервые вышел за границы музея-заповедника и влился в городскую среду. Теперь сад «Юность» продолжит свое существование в недавно отремонтированном школьном корпусе в Капотне — как пространство для встреч, отдыха и общения.

По замыслу авторов, сад олицетворяет метафорический путь взросления и профессионального самоопределения человека. Для создания композиции волонтеры МНПЗ высадили декоративные растения, среди которых калина, рябина и смородина.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко отметила, что Капотня во многом служит примером лучших городских решений и удачных социальных инициатив.

«Это уютный и зеленый уголок столицы, где есть все для жизни: благоустроенные дворы и зоны отдыха, современные детские сады, школы и рабочие места. По доброй традиции волонтеры Московского НПЗ высадили сотни растений и разбили новый чудесный сад. Он органично завершил преображение учебного корпуса местной школы. И однозначно станет точкой притяжения для школьников и их родителей», — подчеркнула Святенко.

По словам заместителя гендиректора Московского НПЗ по персоналу Анастасии Фишер, сад «Юность», представленный компанией ранее на Фестивале исторических садов в «Царицыно», дает возможность поразмышлять о будущем и своем призвании.

«Сегодня столичная промышленность предлагает прекрасные условия для старта карьеры выпускникам со средним профессиональным и высшим образованием. Один из лидеров среди работодателей — Московский НПЗ. Это передовой, технологичный, цифровой завод. Мы всегда открыты для молодых специалистов. В будущем будем рады увидеть ребят в нашем коллективе!» — прокомментировала Фишер.

Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина назвала символичным, что именно в год, когда тема Фестиваля исторических садов в Царицыне — «Город — сад», один из представленных ландшафтных проектов выходит за пределы музея и становится частью городской жизни. Благодаря партнерству с программой социальных инвестиций «Родные города» сад «Юность», по ее словам, получил новую жизнь на территории «Школы в Капотне». Особенно важным она назвала то, что он появился именно в школьном пространстве — месте, где формируются характер, ценности и мечты.

Директор школы в Капотне Ирина Ульянова поделилась тем, что учебному учреждению приятно, что такие крупные потенциальные работодатели, как Московский НПЗ и музей-заповедник «Царицыно», понимают важность работы с подрастающим поколением.