Электросталь проведет единый день диспансеризации 19 сентября

Жители Электростали смогут пройти диспансеризацию 19 сентября с 08:00 до 13:00 в поликлинике на улице Пушкина, 3, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет в Электростали в субботу, 19 сентября. Жителей будут принимать с 08:00 до 13:00 в поликлинике по адресу: улица Пушкина, 3.

Заведующая городской поликлиникой, исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе Оксана Коробкина отметила, что обследование удобно для тех, кто работает в будни.

«Диспансеризация — это простая возможность позаботиться о своем здоровье. Обследование организма позволяет выявить факторы риска различных заболеваний на ранней стадии, когда они наиболее эффективно и быстро поддаются лечению. Предупредить заболевание гораздо разумнее, чем столкнуться с его последствиями», — пояснила Оксана Коробкина.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.