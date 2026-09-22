В Жуковском пройдет четвертьфинал Первой Подмосковной лиги КВН
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
22 сентября в Жуковском, во Дворце культуры, состоится ¼ финала Первой Подмосковной лиги КВН, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Начало игры — в 18:00. Вход для зрителей свободный. В четвертьфинале примут участие десять команд из Московской области и других регионов. Среди них:
- «Футурина» (МЦ «Дружба», г. о. Жуковский);
- «ПИНТ» (РГУНХ им. В. И. Вернадского, Балашиха);
- «Лапули» (Московский социально-педагогический институт, факультет педагогики и психологии, Москва);
- «Сильно сказано» (Московский финансово-юридический университет МФЮА, Москва);
- «Кликбэйт» (ТвГТУ, Тверь);
- «Это все мое родное» (МБУ «МЦ „Территория будущего“, Подольск);
- «Третий лишний» (РУДН им. Патриса Лумумбы, Москва);
- «Совсем наоборот» (Егорьевск);
- «Незамерзайка» (РУДН им. Патриса Лумумбы, Москва);
- «Выходцы» (ГУУ, Москва).
Мероприятие пройдет по адресу: г. о. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28. Возрастные ограничения: 16+
Ранее, в августе, в Жуковском прошел летний кубок КВН Московской области. На сцене встретили 12 лучших команд Москвы, Подмосковья и других регионов России. Первое место на летнем кубке разделили московские команды «С привкусом» и «Фильды», серебро было у коменды «Не москвичей» из Пушкино. Бронза досталась московским «Типам».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.