В Жуковском пройдет четвертьфинал Первой Подмосковной лиги КВН

Начало игры — в 18:00. Вход для зрителей свободный. В четвертьфинале примут участие десять команд из Московской области и других регионов. Среди них:

«Футурина» (МЦ «Дружба», г. о. Жуковский);

«ПИНТ» (РГУНХ им. В. И. Вернадского, Балашиха);

«Лапули» (Московский социально-педагогический институт, факультет педагогики и психологии, Москва);

«Сильно сказано» (Московский финансово-юридический университет МФЮА, Москва);

«Кликбэйт» (ТвГТУ, Тверь);

«Это все мое родное» (МБУ «МЦ „Территория будущего“, Подольск);

«Третий лишний» (РУДН им. Патриса Лумумбы, Москва);

«Совсем наоборот» (Егорьевск);

«Незамерзайка» (РУДН им. Патриса Лумумбы, Москва);

«Выходцы» (ГУУ, Москва).

Мероприятие пройдет по адресу: г. о. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28. Возрастные ограничения: 16+

Ранее, в августе, в Жуковском прошел летний кубок КВН Московской области. На сцене встретили 12 лучших команд Москвы, Подмосковья и других регионов России. Первое место на летнем кубке разделили московские команды «С привкусом» и «Фильды», серебро было у коменды «Не москвичей» из Пушкино. Бронза досталась московским «Типам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.