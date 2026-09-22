Огонь запер людей внутри: что известно о крупном пожаре в ТЦ Стерлитамака

Как начался пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке

Около 13:00 22 сентября 2026 года на пульт пожарной охраны Стерлитамака поступило сообщение о возгорании в ТСК «Солнечный». В трехэтажном здании находится рынок, а также многочисленные торговые точки, салоны красоты, парикмахерские, службы быта и офисы. Огонь вспыхнул на втором этаже.

До приезда пожарных из горящего ТЦ успели эвакуироваться десятки людей, однако многие остались заблокированы в задымленных помещениях. Некоторых посетителей и работников вызволяли из окон второго этажа с помощью лестниц, другим приходилось выпрыгивать из окон.

Около 16:00 (по местному времени) региональное МЧС сообщило, что открытое горение было локализовано на площади 2100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 17 человек.

Что известно о пострадавших и погибших при пожаре в Стерлитамаке

Фото - © Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

В результате пожара в ТСК «Солнечный» пострадали четыре человека. По сообщению министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, в ГКБ № 1 города Стерлитамака направлены три женщины и один подросток. Одна из взрослых пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации, состояние трех других (в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа, и 16-летней девочки) оценивается как средней степени тяжести. Рахматуллин взял ситуацию под личный контроль.

Также известно о четырех погибших в пожаре женщинах. По сообщениям региональных СМИ, трое из погибших — сестры. «33-летняя Виктория, 27-летняя Алина и 29-летняя Елизавета приехали в ТЦ купить подарок на день рождения», — пишет телеграм-канал «Башкирия Online». Личность четвертой жертвы пожара устанавливается.

Что стало причиной пожара в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке

Фото - © Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Посетители торгового центра утверждают, что пожарная сигнализация в здании не сработала, поэтому люди не успели вовремя эвакуироваться. Однако руководство ТСК утверждает, что с сигнализацией все в порядке. Проверку по этому факту проводят следственные органы.

Уголовное дело и расследование пожара

Фото - © Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Кроме пожарных расчетов, на месте ЧП работают следователи, криминалисты и сотрудники МВД. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».