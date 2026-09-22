Воробьев: существенных нарушений на выборах в Подмосковье не выявлено

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье не было выявлено существенных нарушений в ходе выборов в Госдуму и Мособлдуму 18–20 сентября.

«Учитывая, что у нас каких-либо существенных и заметных нарушений, слава Богу, не было, это говорит о том, что каждый на своем месте старался отработать добросовестно, профессионально, с самоотдачей», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Голосование прошло с 18 по 20 сентября. Высокую явку обеспечила в том числе возможность дистанционного электронного голосования, которой активно пользовались молодежь и члены семей избирателей, оставшихся дома.

За ходом голосования в регионе следили 23 тыс. наблюдателей, около 4 тыс. из них представляли «Единую Россию». В региональном исполкоме партии в Реутове все три дня работал ситуационный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.

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