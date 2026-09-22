Упаковка сушеного манго чуть не убила жительницу Подмосковья
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Жительница Подмосковья съела упаковку сушеного манго, после чего ей стало плохо, она чуть не умерла, сообщает Baza.
Она обратилась к врачам в Домодедовскую больницу. У пациентки диагностировали сильнейшую аллергическую реакцию. Так, у девушки «поплыло» лицо, глаза почти не открывались из-за отека, голос осип, а еще ей было тяжело дышать.
Медики сразу вкололи пациентке гормоны и антигистаминные препараты, поставили капельницы. Врачебный консилиум решил перевести ее в реанимацию, так как состояние было опасным.
На следующее утро девушке стало гораздо лучше, отметили в Минздраве Подмосковья.
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