Упаковка сушеного манго чуть не убила жительницу Подмосковья

Жительница Подмосковья съела упаковку сушеного манго, после чего ей стало плохо, она чуть не умерла, сообщает Baza .

Она обратилась к врачам в Домодедовскую больницу. У пациентки диагностировали сильнейшую аллергическую реакцию. Так, у девушки «поплыло» лицо, глаза почти не открывались из-за отека, голос осип, а еще ей было тяжело дышать.

Медики сразу вкололи пациентке гормоны и антигистаминные препараты, поставили капельницы. Врачебный консилиум решил перевести ее в реанимацию, так как состояние было опасным.

На следующее утро девушке стало гораздо лучше, отметили в Минздраве Подмосковья.

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