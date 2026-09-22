Цифровые маммографы работают в медучреждениях Мытищ

«Мы продолжаем обновлять диагностическое оборудование в медицинских организациях Подмосковья. За последние три года в медучреждениях региона запустили 24 новых цифровых маммографа, на их приобретение направили 477 миллионов рублей», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По поручению губернатора Андрея Воробьева аппараты для маммографии появились и в Мытищах — их установили в поликлиниках № 5 и № 6. Новое оборудование позволяет делать высокоточные рентгеновские снимки, благодаря чему врачи могут выявлять патологические новообразования на самых ранних стадиях.

Пройти обследование можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.