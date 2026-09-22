Воробьев: продолжаем реализацию федеральных проектов в Подмосковье

«Во главе угла в нашей стране стоят национальные проекты президента. Они зашиты в федеральные, региональные и муниципальные программы, мы их реализуем, и это существенная часть», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Также глава региона отметил, что в Подмосковье продолжат проводить сбор наказов от жителей.

«Мы проводим большую работу в том числе по сбору наказов. Это разговор, встреча не только представителей власти, но и волонтеров, общественных активистов, чтобы собрать все важное и существенное и попробовать это реализовать», — заявил губернатор.

По его словам, также на совещании обсудят реализацию региональной программы капремонта МКД, уделят внимание обновлению и эксплуатации лифтового оборудования.

«Важно, чтобы были компании, обладающие ресурсами, запасными частями, чтобы обеспечивалось регулярное сервисное обслуживание», — уточнил глава области.

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