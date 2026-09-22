Поза лотоса и массаж: рыбак показал, как усыпить пойманных раков

Рыбак поделился лайфхаком, как усыпить раков, если забыл на рыбалку взять садок для них, сообщает «Это Ростов новости» .

По его словам, пойманному раку нужно сложить клешни в позу лотоса и поставить головой вниз.

«И массируем ему между глаз, пока глаза не закатит. Оп, закатил, спать!» — сказал мужчина.

А чтобы разбудить, рыбак просто поставил их на ноги, клешни расплелись сами, и раки проснулись.

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