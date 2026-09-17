Петербургский Политех разработал водоотливной насос с КПД 62%

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали опытный образец свободновихревого водоотливного насоса СВН 160/20. Разработку поддерживает федеральная программа «Приоритет-2030».

Испытания на стенде Лаборатории гидромашиностроения подтвердили КПД 62% в номинальном режиме. У отечественных, включая советские, аналогов показатель составляет 54–57%, у зарубежных — 59–60%. Расчеты разошлись с экспериментальными данными менее чем на 2% по всем параметрам.

«Когда мы впервые сопоставили результаты численного моделирования с данными натурных испытаний, нас впечатлило, насколько хорошо расчетные характеристики согласуются с экспериментальными. За этим стояли месяцы кропотливой работы — мы изучили огромный массив информации, провели множество предварительных расчетов, итеративно уточняя модель. Достоверность математической модели — это закономерный итог системного научного подхода», — прокомментировал руководитель проекта, научный сотрудник Лаборатории гидромашиностроения Арсентий Клюев.

Инженеры применили цифровое проектирование, моделирование и аддитивные технологии. Комплекс лаборатории сократил разработку до экспериментальной стадии с 1–1,5 лет до 3–4 месяцев. После испытаний специалисты скорректируют геометрию других насосов линейки, чтобы сделать их легче и компактнее без потери энергоэффективности.

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