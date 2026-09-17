Пришлось бежать: водитель маршрутки прижал дверью руку девушке в Дмитрове

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Водитель маршрутки прижал дверью руку девушке в Дмитровском городском округе. Она была вынуждена бежать за транспортом, сообщает «ЧП Дмитров» .

Инцидент произошел накануне около 19:10 на остановке «Новосиньково». Маршрутку Дмитров — Куликово, водитель которой не заметил зажатую в дверях девушку, остановил проходящий мимо мужчина.

При этом водитель общественного транспорта после инцидента не поинтересовался состоянием девушки.

В настоящее время пострадавшая разыскивает свидетелей происшествия для разбирательства и мужчину, который остановил маршрутку.

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