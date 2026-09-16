В Химках проверили благоустройство Барашкинского пруда

Глава Химок Инна Федотова 15 сентября проверила ход благоустройства Барашкинского пруда и обсудила доступность зоны отдыха для маломобильных жителей. Работы планируют завершить осенью 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Химки Инна Федотова осмотрела ход благоустройства Барашкинского пруда. В выездной проверке участвовали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, заместители главы Константин Карпов и Александр Морозов, а также депутаты.

Участники обследовали деревья на территории пруда: оценили состояние стволов и крон, наличие заболеваний и аварийность. Это позволит сохранить здоровые насаждения. Сейчас работы ведут на берегу и в акватории. Подрядчик уложил черновой асфальт, установил бордюры, отремонтировал 13 технических колодцев, подготовил основания для конструкций на воде, проложил кабельные каналы и установил закладные под опоры освещения. Продолжаются укрепление берега лиственницей и подготовка территории для газонов.

«Важно сохранить темп и качество работ. После завершения благоустройства Барашкинский пруд должен стать любимым местом для прогулок жителей — удобным, безопасным и сохранившим природную красоту этого места», — отметила Инна Федотова.

Проект предусматривает новые дорожки, деревянные настилы и мосты у воды, освещение, скамейки, шезлонги, качели и велопарковки. Здесь также обновят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, обустроят цветники и газоны. Для сохранения экосистемы установят домики для водоплавающих птиц и плавучие конструкции.

На рабочей встрече с представителями администрации, общественности и жителями обсудили создание плоскостного пандуса к воде. Для беспрепятственного спуска потребуется убрать аварийное дерево, мешающее установке конструкции. Благоустройство проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»; завершить работы планируют осенью 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.