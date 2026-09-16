Балканские фокусы: почему Вучич уходит с поста президента и что ждет Сербию

В чем смысл осенних изменений в сербской политике и чего ждать от них России, читайте в материале РИАМО.

Что происходит в Сербии осенью 2026 года

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

В конце августа 2026 года президент Сербии Александар Вучич объявил, что досрочные выборы в парламент страны (народную скупщину) состоятся в конце октября этого же года. В начале сентября стала известна конкретная дата голосования – 25 октября, а также то, что нынешний глава государства возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом в премьеры.

Решения о роспуске нынешнего состава парламента и назначении даты выборов были утверждены Вучичем 9 сентября. Вскоре после этого президент Сербии заявил, что сложит с себя полномочия в конце сентября и будет вести предвыборную кампанию как рядовой гражданин.

«Закон этого от меня не требует, но такова моя воля. Ни один президент прежде так не поступал: все они вели кампанию, занимая пост президента или премьер-министра, но я так делать не буду», – похвастался Вучич.

Позднее была объявлена и точная дата отставки президента – 27 сентября.

Почему в Сербии назначили досрочные выборы и что задумал Вучич

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Внеочередные парламентские выборы в Сербии стали логическим продолжением политического кризиса, продолжающегося в стране уже почти два года и не раз принимавшего форму массовых протестов против действующей власти. Полномочия Вучича на посту президента истекают весной 2027 года, и баллотироваться на новый срок он не может из-за конституционного ограничения в два срока. Именно поэтому действующий глава государства хочет пересесть в кресло премьер-министра и тем самым сохранить власть.

По сербской конституции страна является парламентской республикой (то есть основная власть принадлежит скупщине и утверждаемому ей правительству во главе с премьер-министром). Однако по причине того, что президент Сербии также избирается на прямых выборах и имеет значительное влияние на политическую жизнь, форму правления в стране часто называют полупрезидентской республикой.

Кто станет президентом Сербии после ухода Вучича

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Как предположил политолог Вадим Попов в комментарии «Абзацу», новым главой государства может стать Ана Брнабич – премьер-министр Сербии до марта 2024 года, а затем – председатель скупщины.

Эксперт назвал ее «проверенным и абсолютно лояльным Вучичу кадром». «Более того, по закону именно она должна временно исполнять обязанности президента в случае его отставки, что делает ее естественным преемником. У Владана Петрова (председателя Конституционного суда – ред.) и Владана Джокича (ректора университета Белграда – ред.) шансов в разы меньше. Они невыгодны для самого Вучича и его партии, являются неконтролируемыми фигурами и слишком слабы, чтобы выполнить свою главную задачу», – полагает политолог.

Кто участвует в досрочных выборах в Сербии и кто противостоит Вучичу

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Главным противником правящей Сербской прогрессивной партии на предстоящих выборах является так называемый «студенческий список», состоящий из кандидатов от уличной оппозиции.

Результаты соцопросов показывают, что противоборствующие политические силы идут примерно вровень: согласно одному из исследований, у правящей партии преимущество (47,2% против 31,5%), в то время как другой опрос показывает перевес оппозиции (44,9% против 35,7%). Эта разница объясняется высокой долей неопределившихся избирателей – от 25% до 30% опрошенных не называют предпочтений. Соответственно, результат будет во многом зависеть от того, кому удастся склонить на свою сторону этот электорат.

Как уход Вучича может повлиять на отношения Сербии и России

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По мнению основателя проекта «Балканист» Олега Бондаренко, отсутствие Вучича на посту президента или премьера негативно отразится на отношениях России и Сербии. Как рассказал эксперт в беседе с URA.RU, сербский президент является практическим русофилом, который «пришел к власти как русофил, удерживал власть как русофил» и сделал это в своей стране трендом и элитарным мейнстримом. При этом глава сербской республики, безусловно, сложный партнер, отметил Бондаренко.

«В Сербии всегда было модно быть русофилом, но на низовом уровне, не на уровне элит… Любой, кто придет после него, вряд ли сможет удержать этот очень сложный баланс между европейскими инвестициями, от которых Сербия зависит, и дружеской политикой в отношении Москвы. Это действительно большое искусство», — высказал мнение эксперт.

Схожее мнение в разговоре с РИАМО высказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Вучич пытался быть центристом. Я его понимаю: гражданской войны ему не нужно, в ЕС вступать стоит, при этом дружбу с Россией портить нельзя, потому что люди не поймут. Да, он такой гениальный эквилибрист. Я удивлен, что он так долго продержался, потому что задача у него стояла левой пяткой почесать правую ноздрю, при этом не упав на пол», — провел аналогию политолог.

Журавлев считает, что в дальнейшем вероятен сдвиг Сербии от центризма в одном из двух направлений: либо, как Казахстан, к более близкому союзу с Европой и Америкой, либо – менее вероятный, но возможный вариант – укрепление российско-сербских отношений на почве совместной защиты Сербии, например, от албанцев.

Почему Сербия одновременно ориентируется на Россию и Евросоюз

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Как отметил в комментарии для РИАМО политолог, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, Вучич рассчитывает на то, что те, кто ранее протестовал против него, окажутся неспособны к консолидации и самоорганизации.

«То есть одно дело — устраивать митинги и расшатывать систему, другое дело — бороться за политическое представительство и найти лидера, вокруг которого можно объединиться», — отметил эксперт.

По словам Калачева, парадокс ситуации в том, что протестующие против Вучича – никакие не западники и не либералы, а «очень даже патриоты».

«В Сербии все в той или иной степени симпатизируют России, и все политические силы, включая студентов, там не являются антироссийскими. Поэтому при описании того, что там происходит, есть смысл исходить из принципа “Не навреди”», — считает политолог.

При этом Калачев отметил, что реально Сербия делает ставку на евроинтеграцию и вопрос только в скорости этого процесса.

«Это как с Грузией. Никто не отказывается от европейских стандартов, от европейских ориентиров, ценностей. Просто Сербия проводит многовекторную политику, пытается сидеть – и правильно делает – на всех стульях сразу, дружить с Китаем, с США, с Россией, иметь нормальные рабочие отношения с Брюсселем. Нас от этого почему-то коробит. Плющит и колбасит. Мы считаем, что так нельзя. Как же так, надо выбирать всегда ту или иную сторону. А вот сербы так не считают. То есть понятно, что самая популярная страна там – Россия, а самый популярный политик – Путин. Но это не мешает сербам хотеть быть частью Европы», — резюмировал собеседник РИАМО.