Доцент Толмачев заявил, что возраст не определяет риск когнитивных нарушений

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Пироговского Университета Артем Толмачев объяснил, почему ясность ума в пожилом возрасте зависит не только от лет, сообщает RuNews24.ru .

Небольшое замедление мышления и трудности с подбором слов с возрастом могут быть нормой. Но если забывчивость мешает в быту, человек теряет вещи, повторяет вопросы или не ориентируется в знакомых местах, нужно искать причину.

«Генетическая предрасположенность действительно имеет значение, особенно если речь идет о некоторых нейродегенеративных заболеваниях. Однако наличие определенных генетических факторов не означает, что заболевание обязательно разовьется. На функциональную активность головного мозга одновременно воздействует множество факторов, и часть из них человек способен контролировать», — рассказал Толмачев.

Эксперт отметил важность контроля давления, глюкозы и холестерина, отказа от курения, умеренной физической активности и качественного сна. Память также поддерживают обучение, общение и интеллектуальные задачи. Стресс, тревога, изоляция и недосып могут ухудшать когнитивные функции, поэтому не стоит ставить себе диагноз самостоятельно.

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