Жители Подмосковья подали более 5 тыс уведомлений о сносе зданий

Жители Подмосковья с начала года более 5 тыс. раз воспользовались электронной услугой для уведомления о начале и завершении сноса объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года жители Подмосковья более 5 тыс. раз воспользовались электронной услугой для подачи уведомлений о начале и завершении сноса объектов капитального строительства.

Услуга «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» доступна бесплатно на региональном портале в разделах «Земля» и «Строительство», а также в мобильном приложении «Добродел». Ею могут воспользоваться застройщики, которые планируют снести объект капитального строительства.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить нужные документы. Искусственный интеллект распознает файлы и выявляет некорректно загруженные документы, чтобы заявитель мог исправить ошибку до отправки в ведомство.

Уведомление о планируемом сносе необходимо направить не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ. О завершении сноса следует сообщить в течение семи рабочих дней после их окончания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.