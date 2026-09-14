Клинический фармаколог дал советы пациентам в больнице

17 сентября отметят Всемирный день безопасности пациента. По данным Мотылева, вред в стационаре получают около 10% пациентов, при амбулаторной помощи — 4 из 10. Более половины таких случаев можно предотвратить; нередко риски связаны с лекарствами, ошибками в назначении, дозировке и сочетании препаратов.

Пациентам рекомендуют уточнять названия и дозировки лекарств, их побочные эффекты и взаимодействие. Важно просить врача разъяснить диагноз, лечение и прогноз, а перед процедурами узнавать о рисках и альтернативах. Также следует соблюдать гигиену, проверять смену перчаток и вскрытие стерильной упаковки при заборе анализов. При сомнениях можно получить второе мнение.

При нарушении прав пациент может обратиться в страховую медицинскую организацию по обязательному медицинскому страхованию или в Росздравнадзор. Права закрепляет Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Экстренную помощь обязаны оказать независимо от наличия паспорта или полиса; отказ в помощи может повлечь ответственность по статьям 124 и 125 Уголовного кодекса РФ.

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