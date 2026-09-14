Лидия Федосеева-Шукшина передвигается на ходунках после приступа

Лидия Федосеева-Шукшина после небольшого приступа передвигается по квартире на ходунках. Ее состояние стабилизировалось, сообщает aif.ru .

Ранним утром в воскресенье у 87-летней народной артистки затруднилось и стало хрипловатым дыхание. Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ходунки помогают матери сохранять равновесие.

«Мама передвигается по квартире на ходунках, но они ей как палочка нужны — для равновесия, чтобы не закружилась голова», — рассказала она.

По словам дочери, жизнь актрисы подчинена распорядку, а прогулки на улице почти отсутствуют по ее личному выбору. Дома Федосеева-Шукшина занимается минимальной физкультурой на простых тренажерах.

Ольга Шукшина старается не оставлять мать одну надолго из-за риска падения. Когда дочь ненадолго уходит, актриса старается не вставать без нее.

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