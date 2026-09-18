В Щелкове хирурги сохранили матку пациентке с множественной миомой

43-летняя пациентка обратилась в Щелковский перинатальный центр с жалобами на обильные менструации, которые снижали качество жизни. С 2011 года женщина наблюдалась по поводу миомы матки. В других медучреждениях ей рекомендовали удалить матку.

Акушеры-гинекологи Елена Сысоева и Инна Тютерева выбрали органосохраняющую тактику. Операция длилась 2 часа 10 минут. Хирурги удалили 10 миоматозных узлов, крупнейший из которых достигал 18 см в диаметре, и сохранили матку. Вмешательство осложнял выраженный спаечный процесс после двух кесаревых сечений.

«Когда у женщины с множественной миомой и двумя рубцами на матке в анамнезе на операционном столе обнаруживается тотальный спаечный процесс, а узлы буквально вплетены в ткани, стандартная хирургическая логика часто диктует одно — удалить матку целиком. Это быстрее и технически проще. Но мы исходили из другого: пациентке 43 года — это репродуктивный возраст, и потеря органа означала бы для нее не только снижение качества жизни, но и окончательную утрату возможности стать матерью в будущем», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Жаркова.

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В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.