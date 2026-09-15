МОНИИАГ провел в Москве конгресс для врачей из 60 городов России

Конгресс по анестезиологии и реаниматологии в акушерстве и гинекологии завершился в Москве 12 сентября, объединив более 400 специалистов из России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Междисциплинарный конгресс с международным участием «Анестезиология и реаниматология в акушерстве и гинекологии» завершился в Москве 12 сентября 2026 года. Это первое межрегиональное научно-практическое мероприятие с участием зарубежных специалистов, посвященное анестезиологической и реаниматологической помощи пациенткам акушерского и гинекологического профиля.

Координаторами двухдневного конгресса выступили Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и Международная ассоциация специалистов по снижению материнской и младенческой смертности. Мероприятие было направлено на повышение квалификации врачей и отработку взаимодействия междисциплинарных команд, которые помогают будущим матерям и младенцам в критических состояниях.

«В работе конгресса приняли участие более 400 специалистов из 60 городов, 36 субъектов Российской Федерации и семи стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Израиля, Германии и Таджикистана», — рассказал директор МОНИИАГ и президент Международной ассоциации специалистов по снижению материнской и младенческой смертности Роман Шмаков.

Участниками стали анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, хирурги, терапевты и специалисты других направлений. Перед ними выступили 64 лектора и эксперта, также прошли семь мастер-классов с участием специалистов из двух стран и пяти городов.

Конгресс состоялся при поддержке министерства здравоохранения Московской области и Ассоциации анестезиологов-реаниматологов. В МОНИИАГ сообщили, что второе мероприятие планируют провести 10–11 сентября 2027 года. Подробности доступны на портале организатора.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.