УК в Томске предложила 50 тыс за тройные переломы ног из-за кривой плитки

Жительница Томска Дарина рассказала в соцсетях, что получила тройной перелом обеих ног при падении возле подъезда из-за развалившейся плитки. Она намерена судиться с управляющей компанией, предложившей в качестве компенсации за тяжелые травмы всего 50 тыс. рублей.

Инцидент произошел 13 июля возле одного из домов на Заречной улице. Выходя из подъезда, девушка споткнулась и упала из-за плачевного состояния крыльца и придомовой территории.

В результате падения здоровью томички был нанесен тяжелый вред. Она перенесла операцию и провела две недели в больнице. После была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле и костылях, продолжая работать даже в таком состоянии.

По словам пострадавшей, спустя два месяца после происшествия процесс восстановления продолжается. Нога не гнется, болит, утрачена чувствительность левой части, ощущаются установленные металлические пластины, а палец деформирован.

Представители управляющей компании оценили причиненный ущерб всего в 50 тыс. рублей. Считая такую сумму несоразмерной полученным травмам, девушка начала сбор документов для обращения в прокуратуру и суд.

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