Почти 4 млн россиян выбрали дистанционное электронное голосование

Около 7 млн человек подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения или для участия в дистанционном электронном голосовании, сообщает пресс-служба ЦИК России .

Из них:

4 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)

2,9 млн заявлений на участие в голосовании по месту нахождения («Мобильный избиратель»)

Прием заявлений завершился 14 сентября.

В сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц, депутатов законодательных органов, а также муниципальные и другие кампании местного уровня. Проголосовать можно будет 18, 19 и 20 сентября.

Голосование будет проходить три дня подряд для удобства избирателей, чтобы каждый мог выбрать подходящее время и способ.

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