Семья из Долгопрудного передала помощь отряду «Шторм»

Супруга участника спецоперации из Долгопрудного ежемесячно доставляет гуманитарные грузы в отряд «Шторм», где служит ее муж с позывным «Золотой». Очередную партию помощи собрали многодетные семьи и их дети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава семьи Золотых, отец пятерых детей, добровольцем отправился на спецоперацию практически с ее начала. Позывной «Золотой» он получил за умение выполнять любую работу.

«Свой позывной „Золотой“ муж получил за его золотые руки. За что бы ни брался, все у него спорится», — пояснила супруга бойца.

Она ежемесячно доставляет в отряд «Шторм», где служит муж, необходимые грузы для работы и жизнеобеспечения военнослужащих. В очередную партию вошли специальное питание, медикаменты и комплектующие. Помощь собирали многодетные семьи, а дети передали сердечки и игрушки, сделанные своими руками.

«В семье Золотых не отстает от папы с мамой их младший сын-дошкольник. Несмотря на свой юный возраст, он самый настоящий волонтер и со всей ответственностью помогает маме грузить в машину гуманитарную помощь», — рассказала председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина.

Штурмовик с позывным «Золотой» награжден медалью «За отвагу» за мужество и успешное выполнение боевой задачи. Его младший сын носит форму и стрижку, как у отца, ждет его возвращения с Победой и считает, что помогает приблизить ее добрыми делами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.