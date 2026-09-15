В Долгопрудном обсудили развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

Временно исполняющий полномочия главы Долгопрудного Сергей Иванов встретился с ветеранами спецоперации и обсудил развитие Центра адаптивного спорта, вовлечение бойцов в активную городскую жизнь и реабилитацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центре поддержки участников СВО и членов их семей Долгопрудного состоялась встреча временно исполняющего полномочия главы округа Сергея Иванова с ветеранами спецоперации. Участники обсудили развитие Центра адаптивного спорта для ветеранов СВО и жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в центре занимаются девять человек. Ветераны предложили идеи по привлечению новых участников — военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий и госпиталей, а также тех, кто позднее получит статус ветерана. Собравшиеся также обсудили освоение новых спортивных дисциплин.

Ветераны показали Сергею Иванову стенд музея СВО с обмундированием, трофеями с линии фронта и муляжами боевых снарядов. Экспонаты используют на «Уроках мужества» для школьников.

«Важно вовлекать ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, в повседневную жизнь, в занятия спортом, помогать им проходить реабилитацию после участия в боевых действиях», — сказал врип главы округа.

За помощью военнослужащие, ветераны СВО и их близкие могут обратиться в Центр поддержки участников СВО и их семей по телефону +7 999 353-89-01, в отделение фонда «Защитники Отечества» по телефону +7 (966) 179-82-09 и в Ассоциацию ветеранов СВО Долгопрудного: vk.com/club235926760, +7 (917) 546-86-67. Адрес организаций: Московское шоссе, д. 59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.