Стоит ли покупать новый iPhone в России: эксперт назвала главные ограничения

Новый iPhone в России сохранит основные функции смартфона: звонки, SMS, мобильный интернет, eSIM, приложения, камеру, навигацию и видеосвязь, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры бизнес-информатики факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Лилия Ежова.

«Там, где 5G пока не развернут, телефон автоматически использует LTE, поэтому на стабильность повседневной связи это не влияет. Перед покупкой важно лишь проверить, что устройство не привязано к зарубежному оператору», — сказала Ежова.

С eSIM принципиальных проблем также не ожидается, так как российские операторы выпускают электронные SIM-карты, а их активация происходит по QR-коду или через приложение оператора.

Даже если ввезенная версия iPhone не имеет слота для физической SIM-карты, она сможет работать в России с местной eSIM. Отдельные дополнительные возможности, например, звонки по Wi-Fi или VoLTE, могут зависеть от настроек конкретного оператора и версии устройства, но обычная голосовая связь и мобильный интернет сохранятся.

Что не будет работать в новом iPhone в России

Основные ограничения относятся не к самому телефону, а к региональной доступности отдельных сервисов. В России не работают оплата российскими банковскими картами через встроенный кошелек и спутниковые функции экстренной связи; часть сервисов искусственного интеллекта и нового голосового помощника может быть недоступна на русском языке или требовать другого региона учетной записи.

«Возможны ограничения при покупке отдельных приложений и подписок, однако установка приложений, камера, мессенджеры, навигация, облачная синхронизация, видеосвязь и большинство привычных функций продолжат работать. Поэтому новый iPhone останется в России полноценным смартфоном, а имеющиеся ограничения для большинства пользователей не затрагивают его базовые возможности», — отметила специалист.

Новые устройства Apple

Компания Apple на ежегодной презентации в Купертино представила новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, уделив особое внимание обновленной Siri с поддержкой искусственного интеллекта.

Самой заметной новинкой презентации стал первый складной смартфон компании — Apple iPhone Duo. Устройство получило конструкцию «книжку» с гибким экраном, знакомую по аналогичным устройствам Samsung, Google, Huawei и другим.

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