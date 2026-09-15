В Рузском округе волонтеры собирают макулатуру для бойцов спецоперации

Волонтеры Нестеровского лицея в Рузском округе до 30 ноября собирают макулатуру, а средства от ее переработки направят на помощь подмосковным бойцам в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры Нестеровского лицея Рузского муниципального округа запустили эколого-патриотическую акцию по сбору макулатуры. Средства от переработки вторсырья направят на помощь подмосковным бойцам в зоне проведения специальной военной операции.

Добровольцы принимают офисную бумагу, газеты, журналы, книги, утратившие литературную ценность, картон, бумажные упаковки и другую печатную продукцию. Пункт приема работает в лицее по адресу: деревня Нестерово, дом 100. Акция продлится до 30 ноября.

«Волонтеры объединили два благих дела в одном: собирая макулатуру, они не только помогают сохранить природные ресурсы, но и оказывают поддержку бойцам на передовой. Призываю жителей максимально подключиться — у каждого дома найдется бумажный мусор, который может принести реальную пользу», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Акция формирует у ребят навыки раздельного сбора отходов, развивает экологическую культуру и дает понимание связи между личным вкладом и общим результатом. Она также помогает поддержать защитников», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ (https://dobro.ru) и выбрать направление по душе.