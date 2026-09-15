В Химках провели исторический лекторий о городах-героях

Исторический лекторий, посвященный годовщине присвоения Керчи и Новороссийску почетного звания «Город-герой», состоялся 14 сентября в Центральной городской библиотеке Химок. Встречу посетили читатели, жители округа и почетные гости. С приветственным словом выступила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Участникам рассказали об истории присвоения званий и героической обороне городов. Речь шла о 225-дневном противостоянии на плацдарме Малая Земля в Новороссийске и стойкости защитников Керчи, продолжавших сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях. Эти события стали важными этапами битвы за Кавказ и освобождения Крыма.

«Керчь и Новороссийск — это живые памятники беспримерному мужеству советского солдата. Присвоение им высшего звания в 1973 году стало актом глубокого государственного признания подвига защитников Малой земли и Аджимушкайских каменоломен», — отметила Инна Монастырская.

Депутат Химок Валентин Герасимов подчеркнул важность сохранения исторической памяти и ее передачи молодежи. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что патриотическая работа в округе направлена на объединение жителей разных возрастов вокруг любви к России и родному городу.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

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