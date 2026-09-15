В Одинцовском округе 18 сентября пройдет ночная геологическая экскурсия

Ночная геологическая экскурсия для любителей минералов и окаменелостей пройдет 18 сентября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ночная геологическая экскурсия (12+) пройдет 18 сентября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участники пройдут по оврагу, изучат камни, вымытые ручьем, определят горные породы, минералы и родовую принадлежность ископаемых остатков. Также они смогут понаблюдать за эрозией и ночной жизнью леса.

Вводную лекцию проведет руководитель Краеведческого общества Антон Кузнецов. Он расскажет о геологическом строении местности и древних эпохах. Перед выходом на маршрут участникам покажут коллекцию найденных в парке окаменелостей и минералов.

Во время похода можно будет найти ледниковую морену, карельские граниты, гнейсы, шокшинский кварцит, халцедон и агаты. Среди окаменелостей могут встретиться брахиоподы, губки, кораллы, гастроподы, части морских лилий карбонового периода и окаменевшее дерево юрского периода.

Маршрут протяженностью около 3 км рассчитан примерно на три часа. Экскурсия начнется в 19:00 у второго входа в парк со стороны Подушкинского шоссе, координаты: 55.700763, 37.266712. Число участников ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке.

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