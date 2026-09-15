Чтобы женщина хотела: Захарова назвала признак успешного мужчины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главными показателями успеха мужчины не только финансовое состояние, но и желание женщины иметь от него детей. Об этом сообщает портал e1.ru со ссылкой на «4 канал».

Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, дипломат обратила внимание на то, как ранее оценивался мужской успех. До недавнего времени критериями состоятельности считались материальный достаток, площадь жилья, длина яхты, дорогие часы и количество жизненных приключений.

«Но на первом месте должны быть горящие глаза женщины, которая говорит: "Я хочу еще от тебя детей"», — сказала Захарова.

Она отметила, что автомобили, дома и яхты не должны оставаться пустыми, когда человек перестает понимать, ради чего он все это делает.

В качестве иллюстрации представитель МИД РФ процитировала поэтессу Веронику Тушнову. Она добавила, что чем раньше к человеку придет осознание этой истины, тем будет лучше, хотя у каждого могут быть и собственные приоритеты.

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