В Климовске более 40 человек сдали кровь на Дне донора

Более 40 жителей сдали кровь на безвозмездной донорской акции в гипермаркете «Глобус» в Климовске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московский областной центр крови провел в гипермаркете «Глобус» в Климовске безвозмездную акцию в рамках Всероссийской акции «Год донора. Единство народов России». К донации присоединились более 40 человек.

Организаторами проекта выступили Общественная палата РФ, ФМБА России, Национальный фонд развития здравоохранения и Российский Красный Крест. Для участников оборудовали изолированную стерильную зону, прием вели врачи-трансфузиологи ГБУЗ Московской области «Московский областной центр крови».

Ветеринарный врач Наталья Скрябнева сдала кровь в девятый раз. «Я считаю, что если у человека все хорошо в жизни и он может помочь другим, это нужно делать. Я всегда сдавала кровь безвозмездно и считаю, что донорство — это возможность поддержать тех, кому действительно необходима помощь», — сказала Скрябнева.

Член Общественной палаты Подольска Юлия Ахтямова участвует в донорском движении 11 лет и привлекает к нему других жителей. Ее муж уже совершил 27 донаций. В этом году День донора в гипермаркете провели во второй раз, следующая акция состоится в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.