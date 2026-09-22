Каждый 4-й россиянин уйдет со свидания из-за отличия фото в анкете от внешности

Каждый четвертый россиянин готов прервать первое свидание, если фото в анкете заметно отличаются от реальной внешности человека, сообщает Life.ru .

Опрос дейтинг-сервиса «Мамба» и академии красоты «Эколь» показал: для 77% россиян важно, чтобы фотографии в профиле знакомств соответствовали внешности при личной встрече. Максимального сходства ждут около трети участников, небольшие различия допускают 45%.

Со свидания готовы уйти 27% женщин и 26% мужчин, если разница окажется слишком заметной. Еще 29% удивятся, но продолжат общение, 25% не придадут отличиям значения при приятном собеседнике, а 9% переведут ситуацию в шутку.

К первой встрече 36% начинают готовиться за несколько часов, 11% — за сутки, 7% — за несколько дней. Чаще всего россияне уделяют внимание волосам — 48%, уходу за кожей лица — 34%, маникюру и педикюру — 31%. Дополнительных расходов на подготовку не планируют 73% опрошенных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.