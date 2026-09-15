Принц Гарри и Меган Маркл перевели детей в другую школу из-за безопасности

Принц Гарри и Меган Маркл через несколько дней после начала учебы перевели детей в другую школу: дорога создавала сложности для службы безопасности, передает Сноб .

Sky News сообщил, что плотное движение и расстояние осложняли поездки детей Гарри и Меган Маркл в школу. По неподтвержденным данным, однажды инцидент нарушил движение кортежа.

«Это решение ни в коем случае не следует воспринимать как оценку школы или исключительной заботы, которую дети получали там», — заявил представитель Гарри и Меган.

Он добавил, что герцоги Сассекские благодарны учителям и сотрудникам школы. Семья не раскрывает расположение нового дома и сведения о новой школе. Гарри и Меган вернулись в Великобританию в конце августа после жизни в США с 2020 года.

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