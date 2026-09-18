Заслуженный мастер спорта Ирина Худорошкина проголосовала на выборах в Химках

В первый день выборов депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа Химки на избирательном участке в ДДТ «Созвездие» свой голос отдала российская легкоатлетка, бронзовый призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Ирина Худорошкина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жительница Химок, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте в толкании ядра, Ирина Худорошкина выступала за Московскую область. Это не первый ее визит на избирательный участок в Химках. Ирина является активным гражданином и традиционно принимает участие в выборах.

«Каждые выборы я голосую в Химках очно и всегда отмечаю уровень организации выборов. Члены комиссии работают очень четко, слаженно. Вежливые, добродушные — помогут, подскажут. Процедура занимает пять минут. Приятно видеть, что процесс организован настолько профессионально. Настоящий пример того, как должно проходить голосование», — отметила Ирина Худорошкина.

Все 118 избирательных участков Химок открыты с 8:00 до 20:00. Жители всех микрорайонов от Левобережного до Сходни приходят голосовать. Голосование продлится с 18 по 20 сентября включительно.

Отдать свой голос можно по месту регистрации с паспортом, дистанционно через ДЭГ, на дому или по механизму «Мобильный избиратель». Подсчет голосов начнется сразу после завершения голосования.