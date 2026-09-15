Мария Лопухина предупредила о рисках курсов по искусственному интеллекту

С января по июль 2026 года россияне купили более 45 тыс. курсов по работе с искусственным интеллектом — против примерно 28 тыс. годом ранее. Число школ этого направления выросло с 36 до 109.

«Я бы насторожилась, если курс обещает за несколько занятий сделать человека „экспертом по ИИ“, строится вокруг секретных промптов или освоения конкретных сервисов. Инструменты меняются слишком быстро. При выборе курса я бы задала простой вопрос: что после обучения я смогу делать самостоятельно, даже если завтра изменится привычный ИИ-сервис? Если человек научился ставить задачу, выстраивать работу с ИИ, проверять результат и понимать границы делегирования, такие навыки сохранят ценность независимо от конкретного инструмента», — рассказала руководитель AI-студии 1331 Мария Лопухина.

По ее словам, искусственный интеллект используют для создания контента, маркетинга, продаж, автоматизации процессов и разработки ассистентов. Курсы интересуют не только IT-специалистов, но и маркетологов, HR, преподавателей, руководителей и специалистов по коммуникациям. Эксперт посоветовала выбирать программы, которые учат определять задачу, проверять ответы ИИ и применять подход к разным рабочим ситуациям.

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