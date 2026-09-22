Петербург принял 6,18 млн туристов с мая по середину сентября

С мая по середину сентября 2026 года Петербург посетили около 6,18 млн туристов. Большинство гостей приехали из регионов России, сообщает «Бриф24» .

Поток туристов в Петербург с мая по середину сентября составил около 6,18 млн человек. В Смольном 21 сентября сообщили, что показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители российских регионов совершили 5,8 млн поездок, или около 94% от общего числа. Иностранные туристы совершили 374,6 тысячи поездок. Среди стран дальнего зарубежья лидировал Китай, среди стран ближнего зарубежья — Белоруссия.

Петербург сохранил второе место среди наиболее востребованных в России городов у зарубежных путешественников. В среднем турист из России тратил на поездку 68,4 тысячи рублей, включая 12,4 тысячи рублей в день. Более четверти расходов пришлось на музеи, экскурсии и мероприятия. По итогам 2026 года город рассчитывает принять около 12,5 млн туристов.

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