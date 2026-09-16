В Петербурге у машин скорой помощи Sollers Atlant выявили дефекты

У петербургских машин скорой помощи Sollers Atlant сообщили о коррозии, износе салона и проблемах с подвеской. Эксперты пока не считают эти случаи доказательством дефектов всей серии, передает rosbalt.ru .

Фургоны Sollers Atlant начали использовать в Петербурге весной 2023 года; их число достигло нескольких сотен. Модель создана на базе китайского JAC Sunray: базовые автомобили выпускают в Елабуге, переоборудуют в Ульяновске и оснащают медтехникой в Петербурге. Локализация запчастей достигает 75%.

После полутора-двух лет работы появились сообщения о коррозии кузова и сварных швов, износе сидений, состоянии подвески и сбоях подушек безопасности. В апреле и августе 2026 года ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт» объявило закупки запчастей для Sollers на 40 млн рублей. Автоэксперт Максим Багаев отметил, что статистики по молодой марке недостаточно, но коррозия при небольшом пробеге может указывать на дефект. Евгений Ладушкин допустил, что повреждения могли не обработать вовремя.

Эксперты связали износ подвески с тяжелым режимом работы скорой помощи, а проблемы первых машин — с «детскими проблемами» локализации. Багаев также указал на влияние зим, реагентов и состояние лакокрасочного покрытия. Опрошенные сотрудники бригад сообщили, что неисправности не стали массовыми и не мешали выездам: они отметили более просторный и светлый салон, но упомянули заедание кресел, холод в кабине и местную коррозию.

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