В Сергиевом Посаде 26 сентября очистят берег Лесного озера

Уборка береговой линии Лесного озера пройдет 26 сентября в микрорайоне Ферма Сергиева Посада в рамках федеральной акции «Вода России». Присоединиться к работам смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка территории у Лесного озера состоится 26 сентября в микрорайоне Ферма Сергиева Посада. Акцию проведут в рамках федерального проекта «Вода России».

Сбор участников назначен на 10:00 по координатам 56.304305, 38.196917. Организаторы предоставят необходимый для работ инвентарь. Акцию проводит ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России».

Ранее в 2026 году акция «Вода России» прошла в долине реки Кончуры в Благовещенском овраге и на Вифанском пруду. Сейчас в рамках федеральной программы и нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжается очистка четырехкилометрового участка русла реки Копнинки.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.