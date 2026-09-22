В Люберцах с начала года отремонтировали 53 многоквартирных дома

В Люберцах с начала 2026 года завершили капитальный ремонт 53 многоквартирных домов, всего до конца года планируют обновить 183 здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Люберцы продолжается региональная программа капитального ремонта жилья. С начала 2026 года работы завершили в 53 многоквартирных домах. Всего в текущем сезоне планируют отремонтировать 183 дома — это одна из крупнейших программ в Подмосковье.

Кровли заменили по 29 адресам, фасады обновили в пяти домах. В 10 зданиях отремонтировали внутренние инженерные системы, в одном установили новое лифтовое оборудование, еще в девяти провели техническое обследование.

«Особое внимание уделяем качеству обслуживания лифтового оборудования. В текущем году заменим 39 лифтов в 9 домах. Кропотливая работа дает результат — за год количество обращений снизилось на 67%», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Капитальный ремонт планируют завершить до конца года. С перечнем домов, включенных в программу, можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.