В Солнечногорске с 22 по 27 сентября пройдут занятия в парке

Парк Солнечногорска с 22 по 27 сентября проведет бесплатные мастер-классы, настольные игры и спортивные тренировки для жителей всех возрастов без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Солнечногорска подготовил программу активностей на 22–27 сентября. Жители смогут бесплатно посетить творческие занятия, сыграть в настольные игры, принять участие в пробежках, зарядке и тренировках.

22 сентября в творческой мастерской на территории «Набережной «Выстрел» в 11:20 и на центральной детской площадке в 15:00 пройдут мастер-классы «Осеннее панно», после которых состоятся настольные игры. В 20:00 у памятника Лермонтову начнется беговая тренировка.

24 сентября в тех же локациях проведут мастер-классы «Гербарий» и настольные игры, а в 20:00 у памятника Лермонтову состоится пробежка. 26 сентября в 8:20 у входной группы «Набережная «Выстрел» пройдет зарядка, в 9:00 — забег «5 верст», в 12:00 у памятника Лермонтову — круговая тренировка. 27 сентября в 12:00 состоится занятие по зумбе.

«В парках округа каждый найдет занятие по душе: от создания осенних поделок до активных тренировок. Каждый день — новый повод выйти из дома и провести время с пользой. Парки Солнечногорска открыты для всех», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Анонсы мероприятий публикуют в «Максе»: https://clck.ru/3Sqntx. Возрастное ограничение — 0+.

Подписаться на канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ можно по ссылке. Также доступен канал главы округа Константина Михалькова в МАХ.

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